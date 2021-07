Dhanbad, District Judge Murder Case , News: झारखंड (Jharkhand)के धनबाद (Dhanbad district) में कल बुधवार को सुबह मॉर्निंग वाक पर निकले जिला जज उत्‍तम आनंद (Uttam Anand) की मौत के मामले को मर्डर के तहत दर्ज किया गया है. झारखंड पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस सनसनीखेज हत्‍याकांड (Murder case) में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बडा खुलासा किया है. पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने अपना अपराध भी स्‍वीकार कर लिया है.Also Read - Dhanbad judge Death Case: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया

आईजी (संचालन) अमोल विनुकांति होमकर ने बताया, " जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोग और ऑटो शामिल अपराध में पहचान की गई. दो लोगों लखन कुमार वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से ऑटो जब्त किया गया. उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

FIR registered u/s 302 IPC (murder). SIT, headed by City SP Dhanbad, formed. CID & FSL team deputed to help them in investigation. Probe on, under supervision of Sr SP Dhanbad & DIG Bokaro: Amol Vinukant Homkar, IG(Ops)on murder of Addl Dist Judge Uttam Anand in Dhanbad,Jharkhand pic.twitter.com/WVimo0W5bg

