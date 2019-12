रांची: झारखंड में महागठबंधन की जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन अपने अन्य सहयोगियों के साथ 29 दिसम्बर को अपराह्र एक बजे रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के राष्ट्रीय स्तर के अनेक नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जायेगा. इससे पहले मंगलवार को हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया. मुख्यमंत्री के रूप में यह हेमंत सोरेन का दूसरा कार्यकाल होगा.

राज्यपाल से मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा, “हमने 50 विधायकों के समर्थन के साथ झारखंड में सरकार बनाने का दावा किया है. हमने राज्यपाल से राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है.”

Jharkhand Mukti Morcha’s (JMM) Hemant Soren: The oath taking ceremony will take place on December 29th. #Jharkhand https://t.co/qxdolJG5Kh

