BJP में शामिल हुईं हेमंत सोरेन की भाभी Sita Soren, इस वजह से JMM से थी नाराजगी

Jharkhand News Today: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की भाभी सीता सोरेन (Sita Soren) भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं. आज ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से इस्तीफा दे दिया था.

#WATCH | Delhi: Former JMM MLA and sister-in-law of former Jharkhand CM Hemant Soren- Sita Soren joins BJP. pic.twitter.com/HiG9Nlsm8I

— ANI (@ANI) March 19, 2024