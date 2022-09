Jharkhand Crime: झारखंड के दुमका जिले के सरियाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में जादू टोना करने के आरोप में 3 महिलाओं सहित एक परिवार के 4 सदस्यों की जमकर पिटाई की गई और फिर उनके मुंह में जबरन मानव मल का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया. सरायहाट के पुलिस निरीक्षक ने बताया की एक परिवार के चार सदस्यों को लोहे की गर्म छड़ से पिटाई की गई और हैवानियत की हद पार की गई.Also Read - इंसानियत शर्मसार: झारखंड में डायन करार देकर महिलाओं को जबरन खिलाया मैला, गर्म सलाखों से भी दागा

एनके सिंह, निरीक्षक, सरायहाट ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को पहले सरायहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया है. Also Read - 'दोस्ती करो या फिर...', स्कूल में घुसकर पिस्तौल की नोक पर छात्राओं को धमकाया; जानें पूरा मामला

Jharkhand | 4 members of a family, including 3 women, were forced to consume human excreta after they were tortured with a hot iron rod in Aswari village in Sariyahat PS area of Dumka dist over allegation that they practised witchcraft: NK Singh, Inspector, Saraiyahat PS (26.09) pic.twitter.com/OlrPY3yn5V

— ANI (@ANI) September 27, 2022