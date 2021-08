CBI probe In AD JUttam Anand Murder Case, रांची: झारखंड (Jharkhand ) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने (Chief Minister Hemant Soren) धनबाद के एडिशनल जज उत्तम आनंद (Additional District Judge Uttam Anand Death Case) की मौत के मामले की (CBI probe) जांच सीबीआई (Central Bureau of Investigation) को सौंपने की शनिवार को अनुशंसा कर दी है. आधिकारिक प्रवक्ता ने रांची में यह जानकारी दी.Also Read - रेप करने वाले 53 साल के पादरी से शादी करना चाहती है 17 साल की लड़की, दुष्कर्म के बाद एक बच्चे को दे चुकी है जन्म

धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद की 28 जुलाई की सुबह धनबाद में टहलने के दौरान एक ऑटो की टक्कर से मौत हो गई थी. प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर मामले के त्वरित अनुसंधान और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था. Also Read - PM Modi की आलोचना वाले पोस्टरों को बताया 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता', SC पहुंचा तो पड़ी फटकार

झारखंड सरकार के धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश के बाद पूर्व मुख्‍यमंत्री बीजेपी नेता (Former CM & BJP leader) बाबू लाल मरांडी (Babulal Marandi) ने राज्‍य सरकार पर देरी से लिया गया फैसला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाए जाने के बाद झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया. Also Read - Dhanbad Judge Death Case: धनबाद में जज की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट

The (Jharkhand) Govt took this decision after the matter was raised in Supreme Court… Action should also be taken against the Superintendent of Police of Dhanbad (where Additional District Judge Uttam Anand was alleged killed): Former CM & BJP leader Babulal Marandi (31.07) pic.twitter.com/ZLTzsNWaOp

