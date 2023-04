Jharkhand News: जमशेदपुर में धार्मिक ध्वज के अपमान को लेकर झड़प, आगजनी, धारा 144 लागू, RAF तैनात

जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर में दो समूहों के बीच कथित तौर पर एक धार्मिक झंडे का अपमान करने के कारण पत्थरबाजी और आगजनी हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने रविवार शाम इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई . एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. के शास्त्रीनगर के पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है. पुलिस गश्त कर रही है. बाहर से फोर्स बुलाई गई है. RAF की एक कंपनी तैनात है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.

अधिकारी ने कहा कि पथराव में छह लोग घायल हो गए, दो दुकानों और एक ऑटो-रिक्शा को भिड़ंत कर रहे समूहों द्वारा आग लगा दी गई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. झारखंड के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

अनुविभागीय अधिकारी (धालभूम) पीयूष सिन्हा ने कहा, “सीआरपीसी की धारा 144 के तहत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.”

जमशेदपुर के SSP प्रभात कुमार ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है. जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें घर भेज दिया गया है. पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है. पुलिस गश्त कर रही है. बाहर से फोर्स बुलाई गई है. RAF की एक कंपनी तैनात है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.