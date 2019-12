नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम के गठबंधन की जीत पर हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए राज्‍य की सेवा करने की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी

झारखंड विधानसभा चुनाव के जनादेश का सम्मान करते हुए पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गठबंधन से मिली पराजय को स्वीकार करती है.

PM Narendra Modi: Congratulations to Hemant Soren Ji and the JMM-led alliance for the victory in the Jharkhand polls. Best wishes to them in serving the state. (File pic) pic.twitter.com/gnSkiaHpHD

— ANI (@ANI) December 23, 2019