जमशेदपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चुनावी रैली में आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश को लूटा है जबकि भाजपा की सरकार ने देश को लौटाया है. प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण से पूर्व यहां मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए आयोजित चुनाव सभा में यह बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश को सिर्फ लूटा है, जबकि हमने देश को लौटाया है.

पीएम ने आरोप लगाया, कांग्रेस और झामुमो सिर्फ छल और स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा अनुच्छेद 370 एवं रामजन्मभूमि जैसे लंबे समय से अटकाई गई राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के संकल्प के साथ देश की सेवा कर रही है.

कांग्रेस ने पहले षड्यंत्र करके राम जन्म भूमि मामले को उलझाया, लटकाया और अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया. आज इतना बड़ा मामला शांति से निपट गया, हर समाज ने उसका स्वागत किया और भाईचारा मजबूत हुआ. यही तो राम जी की ताकत है.

झारखंड ये भली-भांति जानता है कि कांग्रेस-झारखंड मुक्तिमोर्चा की राजनीति छल और स्वार्थ की है, जबकि बीजेपी कर्म और सेवा भाव से काम करती है. लोकसभा चुनाव के दौरान जो हमने आपसे वादे किए थे, वो वादे पूरे किए. लेकिन देश की जनता ने मोदी को कठोर निर्णय लेने के लिए भेजा है. मैं राजनीति के हिसाब किताब नहीं करता हूं मैं सिर्फ देशनीति को देखता हूं. इसलिए दशकों से लटका 370 खत्म हो सका.

PM Modi in Jamshedpur: Chief Ministers were changed in Jharkhand at a pace with which not even weather of Jharkhand changed. Selfish interests of Congress & JMM leaders were reason behind this. BJP put a halt to the era of instability&gave a full term Chief Minister to the state. pic.twitter.com/mJXUtsonVK

