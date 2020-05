Coronavirus In Jharkhand Update: झारखंड में सोमवार को कोविड-19 के पांच नए मामले सामने आए. इसके साथ ही राज्य में अभी तक संक्रमित हुए लोगोंं की संख्या बढ़कर 231 हो गयी है. इनमें से 93 लोग वे हैं जो दूसरे राज्यों से झारखंड लौटे हैं. Also Read - Coronavirus In India Update: कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार, जानें किन राज्यों से सबसे ज्यादा मरीज

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड में आज लातेहार से दो, जमशेदपुर, हजारीबाग और चाईबासा से एक-एक कोविड-19 के मामले आए हैं. राज्य में अब तक सबसे अधिक प्रवासी कामगार हजारीबाग, गढ़वा और पलामू में संक्रमित हुए हैं. Also Read - नई गाइडलाइन के बाद BCCI ने IPL 2020 आयोजन के लिए बताया इस चीज को सबसे बड़ी बाधा

