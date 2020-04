रांची: कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को पेरोल मिलने की संभावना बढ़ गई है. दरअसल चारा घोटाला मामले में 14 साल कैद की सजा पाये राजद प्रमुख लालू प्रसाद को पैरोल पर रिहा कराने की जुगत मे जुटी झामुमो नीत झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य के महाधिवक्ता को मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाकर इस पर विस्तार से चर्चा की.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपनी पूर्व की घोषणा के अनुरूप प्रसाद को पैरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव रखा जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल राज्य के महाधिवक्ता को वहीं बुलाया और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की.

मुख्यमंत्री ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सात वर्ष तक की कारावास की सजा पाये अपराधियों को कोरोना वायरस संक्रमण संकट को देखते हुए जमानत देने के लिए दिये गये दिशानिर्देश एवं अन्य उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत प्रसाद को पेरोल पर रिहा करने का रास्ता बताने का निर्देश दिया. बाद में मीडिया से बातचीत में सोरेन ने बताया कि राज्य के महाधिवक्ता से प्रसाद के पैरोल का रास्ता तलाशने को कहा गया है.

मीडिया से बात करते हुए, झारखंड के सीएम ने कहा, “हमने महाधिवक्ता को सूचित किया है कि हम लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं. इसलिए, राज्य सरकार को कानूनी राय के साथ सूचित किया जाना चाहिए.”

We’ve informed the Advocate General that we are concerned for his (Lalu Yadav) health. So state govt should be informed with a legal opinion: Jharkhand CM Hemant Soren on state govt contemplating to grant parole to ex-Bihar CM & RJD chief Lalu Prasad Yadav in view of #coronavirus pic.twitter.com/b95BoxwBx7

— ANI (@ANI) April 13, 2020