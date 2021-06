Coronavirus Third Wave In Jharkhand? झारखंड में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट आने लगी है. राज्य में 33 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद राज्य सरकार महामारी की तीसरी लहर और बच्चों को लेकर सतर्क हो गई है. उन बच्चों की देखरेख के लिए भी प्रदेश में कदम उठाए जा रहे हैं जिनके माता-पिता की इस महामारी के कारण जान चली गई है. Also Read - Jharkhand Lockdown-Unlock Update: सीएम हेमंत सोरेन करेंगे ऐलान-3 जून से खत्म होगा लॉकडाउन, ये है बड़ी वजह

झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्यपालक अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि 25 मई से कराये जा रहे एक सघन जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं रैपिड परीक्षण (इंटेंसिव पब्लिक हेल्थ सर्वे एंड रैपिड टेस्टिंग) में 31 मई तक कुल 1,64,46,947 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया है.

उन्होंने बताया ''इस दौरान 33 बच्चे कोविड-19 से संक्रमित पाये गये हैं. इन बच्चों में किसी की भी हालत गंभीर नहीं है. ये बच्चे घरों में ही पृथक-वास में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं.''

त्रिपाठी के अनुसार, इन 33 कोरोना बच्चों में से 25 बच्चे छह साल से 18 वर्ष के बीच की उम्र के हैं जबकि सात बच्चे एक वर्ष से कम उम्र के हैं और एक बच्चे की उम्र छह साल से कम है.

उन्होंने बताया ‘‘इन बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है और अध्ययन किया जा रहा है ताकि बच्चों में महामारी के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोविड-19 की तीसरी लहर आयी तो उसका सर्वाधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ने की आशंका है.’’

त्रिपाठी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर टीकाकरण पर जोर दे रही है और उसे जुलाई से बड़ी संख्या में टीके भी मिलने लगेंगे. इसके अलावा, राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों के स्वास्थ्य और इलाज को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है.

उन्होंने बताया ‘‘इस उद्देश्य से सभी जिलों में छह-छह चिकित्सकों एवं उनके सहयोगियों की टीम बनाकर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वहां के बाल चिकित्सालयों की संख्या तथा उनकी स्थिति तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं की अद्यतन रिपोर्ट तलब की गयी है.’’