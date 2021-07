Dhanbad district judge death Case, Murder, Accident, Supreme Court, Jharkhand High Court, Jharkhand, Dhanbad, News: झारखंड हाईकोर्ट ने (Jharkhand High Court) राज्‍य के धनबाद (Dhanbad district) में कल बुधवार को जिला जज उत्‍तम आनंद ((Uttam Anand)) की कथित हत्‍या के मामले में आज गुरुवार को स्‍वत: संज्ञान (suo motu cognizance) लिया है. वहीं, आज ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष भी मामले में स्‍वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है. सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायाधीश ने सिंह से कहा, ”हमें घटना के बारे में पता है और एससीबए के प्रयासों की हम सराहना करते हैं. मैंने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात की है. उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा है. वहां मामला चल रहा है. इसे वहीं रहने दीजिए.” पीठ ने कहा कि फिलहाल मामले में शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय मामले का पहले ही संज्ञान ले चुका है.Also Read - Jharkhand: धनबाद में जज उत्‍तम आनंद की ऑटो की टक्कर से मौत के मामले की जांच के ल‍िए टीम गठित

वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धनबाद के जिला न्यायाधीश की कथित हत्या का उल्लेख किया. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश हुए सिंह ने अदालत से घटना का स्वत: संज्ञान लेने को कहा है. Also Read - 21 साल से लड़ रहे थे तलाक की लड़ाई, चीफ जस्टिस ने कही ऐसी बात कि साथ रहने को राजी हो गए पति-पत्नी

Senior lawyer & former Additional Solicitor General Vikas Singh mentions the alleged killing of a Dhanbad district judge before the Supreme Court

Singh, appearing for Supreme Court Bar Association asks the court to take suo motu cognisance of the incident pic.twitter.com/wWaw9Euhz6

