Jharkhand, Dhanbad, judge hit by a vehicle, News: झारखंड के धनबाद में बुधवार को सुबह की सैर पर निकले जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Dhanbad District and Sessions Judge ) उत्तम आनंद (Uttam Anand) की एक ऑटो की टक्कर (killed in an auto accident) से मौत हो गई. पुलिस ने बताया है कि इस मामले में जांच टीम का गठन कर दिया गया है.Also Read - Automatic Cash Delivery: जब ATM से अचानक निकलने लगे 500-500 के नोट, चौंक गए सभी, जानिए- कहां का है मामला और क्यों हुआ ऐसा?

बता दें कि न्यायाधीश हजारीबाग (Hazaribagh) के रहनेवाले थे. उनके पिता व भाई हजारीबाग अदालत में अधिवक्ता हैं, जबकि उनके दो साले आईएएस अधिकारी (IAS officers) हैं. Also Read - शिल्पा शेट्टी की सुपर डांसर चैप्टर 4 से हमेशा के लिए छुट्टी? रितेश-जेनेलिया होंगे इस हफ्ते के जज

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बुधवार बताया कि आज सुबह लगभग पांच बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद सुबह की सैर पर निकले थे और रास्ते में उन्हें एक ऑटो रिक्शा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज से घटना की पुष्टि हुई, लेकिन अब तक इस घटना में शामिल ऑटो को पकड़ा नहीं जा सका है. Also Read - झारखंड में हजारों एकड़ बंजर जमीन हुई हरी-भरी, जानें कैसे हुआ ये कारनामा

Jharkhand | An additional sessions judge of Dhanbad court died yesterday after being hit by a vehicle

“Teams formed to investigate the incident from all angles,” said police pic.twitter.com/i3oafANV2D

— ANI (@ANI) July 29, 2021