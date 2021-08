Dhanbad Judge Death Case, SC: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सोमवार को धनबाद जज की मौत के मामले (Dhanbad judge death case) की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को अहम निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) को हर हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मामले की निगरानी करेंगे.Also Read - अक्षय कुमार की ‘स्पेशल 26’ से आया आइडिया, फर्जी CBI अफसर बनकर डकैती डाली, द‍िल्‍ली, UP, MP से 6 बदमाश अरेस्‍ट

सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को ने धनबाद में न्यायाधीश को वाहन से कुचलने के मामले में सीबीआई से हर हफ्ते झारखंड उच्च न्यायालय में जांच की स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा है. शीर्ष कोर्ट ने कहा, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनबाद में एक न्यायाधीश को वाहन से कुचलने को लेकर सीबीआई जांच की साप्ताहिक निगरानी करेंगे. Also Read - न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट डालने पर CBI ने 5 लोग अरेस्ट किए, सांसद और पूर्व विधायक से पूछताछ

Dhanbad judge death case: Supreme Court says that keeping in view the gravity of the case, we direct the probe agency CBI (Central Bureau of Investigation) to file a status report in Jharkhand High Court every week, and Chief Justice of Jharkhand HC will monitor the case. pic.twitter.com/RFYDz792mR

— ANI (@ANI) August 9, 2021