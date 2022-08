Dumka Class 12 girl death case: झारखंड के दुमका में 12वीं की एक लड़की को एक सिरफिरे आशिक ने जिंदा जला दिया था. 90 फीसद जल चुकी लड़की ने बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच सीआईडी कर रही है. आज यानी मंगलवार 30 अगस्त को सीआईडी की 10 सदस्यीय जांच टीम पीड़िता के घर जांच के लिए पहुंची.Also Read - Ankita Singh Murder Case: फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, NCW ने झारखंड पुलिस से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी

सीआईडी की इस टीम का नेतृत्व डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने किया. इस टीम में फॉरेंसिक साइंस लैब और फिंगर प्रिंट ब्यूरो के सदस्य भी शामिल हैं. डीएसपी ने बताया कि हम यहां सबूत जुटाने के लिए आए हैं और इन सबूतों को बाद में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में पेश किया जाएगा.

सीआईडी के डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें कल यानी सोमवार 29 अगस्त को यहां आने और मामले की जांच करने के आदेश मिले थे. इससे पहले झारखंड पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर एमएल मीणा ने बताया कि लड़की को जिंदा जलाकर मारने के मामले की जांच के लिए एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है.

