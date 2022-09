Dumka Murder Case: झारखंड के दुमका में नाबालिक लड़की को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने के चर्चित मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि पुलिस ने दुमका की विशेष अदालत में 10 दिनों में चार्जसीट दाखिल की है. 100 से अधिक पन्ने की चार्जशीटमें शाहरुख और नईम अंसारी उर्फ छोटू को आरोपी बनाया गया है. इस बहुचर्चित मामले में 25 लोगो को गवाह बनाया गया है. मामले की त्वरित सुनवाई दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी सुनवाई. डीआईजी सुदर्शन प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने सभी पहलू पर जांच की है जिसमें टेक्निकल, साइंटिफिक प्रमाण इकट्ठा किया है और FSL की रिपोर्ट लगाकर छोटू और शाहरुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोपियों के खिलाफ 34, 302, 307, 326, 326 (A), 354, POCSO धारा लगाई है.Also Read - झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की तैयारी, गठित होगी कमेटी

सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि घटना को अंजाम शाहरुख ने दिया है लेकिन षड्यंत्र छोटू ने की है.छोटू का आपराधिक इतिहास रहा है और इसकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं. इन दोनों ने सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया था. इसलिए मामला दोनों के खिलाफ चलेगा.

We’ve done research on all aspects, gathered technical, scientific evidence and submitted a charge sheet against Chhotu and Shahrukh. There are 25 witnesses in the case & sections 34, 302, 307, 326, 326(A), 354, POCSO are invoked: DIG Sudarshan Prasad Mandal on Dumka case (09.09) pic.twitter.com/qzyFK4YTRa

