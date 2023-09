Dumri Bypoll Result: झारखंड की डुमरी सीट पर JMM का कब्जा बरकरार, 17 हजार वोट से जीतीं बेबी देवी; जानें क्या बोले CM हेमंत सोरेन

Dumri Bypoll Result: गिरिडीह जिले की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शुक्रवार को JMM उम्मीदवार बेबी देवी ने आजसू पार्टी की यशोदा देवी को 17,153 मतों से हराकर जीत हासिल की. चुनाव अधिकारी ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की उम्मीदवार को करीब 1,00,317 वोट मिले, जबकि NDA की उम्मीदवार यशोदा देवी को 83,164 वोट मिले. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस) में JMM के शामिल होने के कारण वह (बेबी देवी) इसकी भी उम्मीदवार थीं. गिरिडीह के उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रियेश लाकड़ा ने कहा, ‘मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. JMM की बेबी देवी ने 17,153 मतों के अंतर से चुनाव जीता.’ राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, AIMIM का वोट JMM को स्थानांतरित होने से इसकी उम्मीदवार की जीत में मदद मिली.

Jharkhand Mukti Morcha's Bebi Devi wins Dumri (Jharkhand) bye-election. The counting of votes for Ghosi in Uttar Pradesh is underway. pic.twitter.com/OPXV5691Ty — ANI (@ANI) September 8, 2023