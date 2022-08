ED Raid In Jharkhand: झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश को कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया है. ED ने कल छापेमारी में उनके घर के बंद अलमारी से दो एके-47 रायफल्स और 60 जिंदा कारतूस बरामद किया था. प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी रांची से हुई है. प्रेम प्रकाश के आवास से कल दो AK -47 रायफल्स मिले थे जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है ये बड़ी कार्रवाईAlso Read - मामूली क्लर्क से अंडा सप्लायर और फिर झारखंड का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर बन गया प्रेम प्रकाश

बता दें कि झारखंड पुलिस ने कहा था कि दोनों रायफल्स उनके ही कर्मियों ने प्रेम प्रकाश के आवास में रखा था, पुलिस ने दो कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया था. Also Read - Jharkhand News: ईडी की बड़ी कार्रवाई, हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से दो एके-47 रायफल बरामद

#UPDATE | Enforcement Directorate (ED) has arrested Prem Prakash, the middle man whose premises were searched yesterday in Ranchi, Jharkhand. https://t.co/f3YpLX9iDu

— ANI (@ANI) August 25, 2022