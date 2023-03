झारखंड में IAS पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कारोबारी इजहार अंसारी के घर से 3 करोड़ कैश बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व अन्य से संबंधित धनशोधन मामले में छापेमारी के दौरान तीन करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है.ये कैश हजारीबाग के व्यवसाई इजहार अंसारी के घर से हुई है. बताया जा रहा है कि कोयला लिंकेज के दुरुपयोग के मामले में ईडी ने शुक्रवार को झारखंड खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह के आवासों और ठिकानों के अलावा कई अन्य कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की. अशोक कुमार को झारखंड की पूर्व खनन सचिव निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है.

ईडी की टीमें अशोक कुमार के रांची आवास के अलावा हजारीबाग, रामगढ़ एवं अन्य स्थानों पर स्थित कंपनियों के कार्यालयों सहित 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं. अशोक कुमार जेएसएमडीसी में पिछले साल दिसंबर तक कोयला और रेत प्रभारी सह परियोजना अधिकारी के तौर पर पोस्टेड थे. कांट्रैक्ट आधारित सेवा के बावजूद उन्हें वरीय आईएएस अफसर की कृपा से अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं. अशोक कुमार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप थे, लेकिन उसे इन पदों पर बनाए रखा गया.