नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग शुक्रवार अपराह्न् झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने जा रहा है. झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 27 दिसंबर को समाप्त होगा. यह चुनाव ऐसे समय में होने जा रहा है, जब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं.

Election Commission of India to announce schedule for Jharkhand assembly elections today. pic.twitter.com/3Xb3HfqdHo

— ANI (@ANI) November 1, 2019