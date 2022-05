Tata Steel Plant Blast: झारखंड (Jharkhand) के जमशेदपुर (Jamshedpur) स्थित टाटा स्टील प्लांट (Tata Steel Plant) में जबरदस्त धमाके के बाद भीषण आग लग गई है. हादसे में कई मजदूर घायल हो गए हैं. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाय़लों का हाल जाना है. प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा स्टील के कोक प्लांट में 6 नंबर बैटरी ब्लास्ट होने से वहां आग लगी है.घायलों मजदूरों को TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. टाटा स्टील कंपनी के कई अधिकारी भी घटनास्थल भी मौजूद हैं.Also Read - Bihar: पटना में शराब पीने पर डॉक्‍टर गिरफ्तार, झारखंड के जमशेदपुर में था पोस्‍टेड

#WATCH Jharkhand | A fire broke out in a Coke plant of Tata Steel Factory in Jamshedpur due to an alleged blast in a battery. Five fire tenders at the spot, 2 labourers reportedly injured. pic.twitter.com/Y7cBhVSe1A

— ANI (@ANI) May 7, 2022