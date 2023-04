झारखंड के चतरा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सली ढेर, मौके से हथियार बरामद

झारखंड के चतरा में पुलिस मुठभेड़ में पांच नक्सली ढेर हो गए. इनमें से दो पर 25-25 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जबकि दो पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. मारे गए नक्सलियों के पास से 2 एके 47 बरामद की गई है. पुलिस मुठभेड़ अभी जारी है. पुलिस ने बताया कि मारे गए पांच नक्सलियों में गौतम पासवान और चार्ली दोनों एसएसी सदस्य थे और प्रत्येक पर 25 लाख रुपये का इनाम था. नंदू, अमर गंझू और संजीव भुइयां उप-क्षेत्रीय कमांडर थे और प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का इनाम था.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि चतरा जिले से सटे पलामू सीमा पर सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो रही है. सुरक्षा बलों ने पलामू-चतरा सीमा पर लावालौंग थाना क्षेत्र में माओवादियों खिलाफ अभियान शुरू किया था. इस अभियान में सीआरपीएफ 190, कोबरा बटालियन, जैप, आईआरबी के साथ- साथ पलामू और चतरा के जिला बल को लगाया गया है. एंटी नक्सल अभियान के दौरान लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने पांच माओवादियों को मार गिराया है.