Lalu Prasad Yadav, Fodder Scam, RJD: बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले (Fodder Scam) में पूर्व मुख्‍यमंत्री और राष्‍ट्रीय जनता दल के संस्‍थापक लालू यादव ( Lalu Prasad Yadav) समेत करीब 99 आरोपियों की किस्‍मत का फैसला झारखंड के रांची की सीबीआई कोर्ट आगामी 15 फरवरी को तय कर सकती है. 26 साल पुराने बहुचर्चित चारा घोटोले के पांचवें (Doranda Treasury scam) मामले में आज शनिवार को बहस पूरी हो गई. इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने मामले के फैसले की तारीख 15 फरवरी तय कर दी है.Also Read - MLC Election Bihar 2022: JDU, BJP के बीच 24 MLC सीटों का बंटवारा हुआ, RLJP को भी एक सीट

बता दें कि यह मामला आरसी 47 (ए)/ 96 चारा स्‍कैम में बड़ा है, जिसमें 170 आरोपी थी और घोटाले की राशि 139.50 रुपए थी. Also Read - बिहार: जहानाबाद में छात्रों ने ट्रेन रोकी, गया में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को किया आग के हवाले

Special CBI Court in Ranchi will pronounce on Feb 15 its judgment in Doranda Treasury scam case in which RJD chief Lalu Prasad Yadav is an accused

(File photo) pic.twitter.com/XPtPElCMx3

— ANI (@ANI) January 29, 2022