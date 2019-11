मनिका (लातेहार): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को झारखंड में कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले से अयोध्या में मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है और उनकी सरकार वहां गगनचुंबी राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी.

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए लातेहार में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने यह बात कही.

शाह ने कहा, बीजेपी संवैधानिक तरीके से अयोध्या में राम मंदिर विवाद सुलझाना चाहती थी और अब इस मामले में न्यायालय का फैसला आ गया है, जिससे गगनचुंबी राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. उन्होंने जनसमूह से सवाल किया कि क्या वह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, जिस पर भीड़ ने जोरदार ढंग से मंदिर निर्माण की बात का स्वागत किया.

BJP President Amit Shah at a rally in Latehar: You people tell me, should a Ram temple be built in Ayodhya or not? But the Congress party was not letting the case continue,now Supreme Court delivered a historic verdict paving way for a grand temple there. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/DDVXq0K08u

