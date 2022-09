नई दिल्ली: झारखंड के हजारीबाग में एक बस सिवान नदी में गिर गई. बस यात्रियों से भरी थी. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12-13 लोग घायल हो गए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिला प्रशासन ने घटना को लेकर जानकारी दी है. हादसे को लेकर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है.Also Read - Video: 2013 में मल्लिका शेरावत ने अपने स्टाइल में किया था PM मोदी को बर्थडे विश, नाराज हो गए थे लोग

बताया जा रहा है कि ये बस रांची से गिरिडीह जा रही थी. बस सिवान नदी के ओवरब्रिज से गुजर रही थी, इसी दौरान अचानक बस असंतुलित हुई और नदी में जा गिरी. बस में कई यात्री सवार थे. दिन में हुई इस घटना से चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. मौके पर पहुंचे प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया.

हादसे में सात शव नदी से निकाले गए. जबकि 12 से 13 लोग घायल हो गए हैं. हजारीबाग़ के एसपी ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है. घटना की जांच की जा रही है. वहीं, पीएम मोदी ने घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है.

