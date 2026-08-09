'युवाओं को गुमराह करने की कोशिश...', छात्र आंदोलन पर बोले हेमंत सोरेन, कहा- दोषियों को कड़ी सजा देंगे

Jharkhand Protest: झारखंड में पिछले 16 दिनों से जारी छात्र प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि युवा अपने अधिकार और न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, यह अच्छी बात है कि वे अपने हक की मांग के लिए आगे आए हैं. सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने गड़बड़ियों को सामने लाने का काम किया है, जिसकी वजह से युवाओं में अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की हिम्मत आई. उन्होंने कहा कि युवाओं को न्याय मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.
हेमंत सोरेन ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और यही राजनीतिक दलों को युवाओं को गुमराह करने का रास्ता देती. सोरेन ने युवाओं से कहा कि उन्हें न तो उनकी सरकार के राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है और न ही किसी दूसरे राजनीतिक दल के सहारे की. उनका हक है कि उन्हें उनका अधिकार मिले और न्याय मिले.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि देशभर में राजनीतिक दल युवाओं को अलग-अलग तरीके से अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं. सच के साथ झूठ मिलाकर उन्हें गुमराह करने की रणनीति पर काम हो रहा है.
सोरेन ने कहा कि युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश बड़े स्तर पर चल रही है. इसमें पढ़े-लिखे और जानकार लोग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मजबूत है, जिसे कई लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे. ऐसे लोग कभी चेहरा छिपाकर, कभी अपना रूप बदलकर और कभी पर्दे के पीछे से गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं. सोरेन ने युवाओं से अपील की कि वे ऐसी कोशिशों से सावधान रहें और अपने अधिकार की लड़ाई को सही तरीके से आगे बढ़ाएं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand | On the JPSC-JSCC aspirants’ protest, Chief Minister Hemant Soren says, “Some people harbour vast political ambitions, and these very ambitions create an avenue for political parties to mislead the younger generation. I would say this specifically to… pic.twitter.com/8FH2CnWpRo
— ANI (@ANI) August 9, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकालता है, लाठी या गोली से नहीं. सोरेन ने कहा कि लाठी और गोली का इस्तेमाल देश की सीमाओं पर दुश्मनों से निपटने के लिए होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं को अपनी चिंता बताते हुए कहा कि वह आश्वस्त करते हैं कि पारदर्शिता के साथ न्याय किया जाएगा.
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