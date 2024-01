Jharkhand News: हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा, चंपई सोरेन झारखंड के नये मुख्यमंत्री होंगे

Hemant Soren Resigns: हेमंत सोरेन ने बुधवार रात झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. राज्यपाल ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. चंपई सोरेन (Who is Champai Soren) को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वह राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे. चंपई सोरेन शिबू सोरेन के काफी करीबी नेता माने जाते हैं और लोग उन्हें ‘झारखंड टाइगर’ के नाम से भी जानते हैं.

#WATCH | Ranchi: Jharkhand Congress president Rajesh Thakur says, “CM Hemant Soren has decided to resign. Champai Soren has been chosen as the new leader of the Legislative party… All the MLAs are with us…” pic.twitter.com/tMG9ksaLZR

— ANI (@ANI) January 31, 2024