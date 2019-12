रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सोरेन के साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम व रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली. रामेश्वर उरांव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं. उधर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए हेमंत सोरेन को रविवार को बधाई दी. प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए केन्द्र की ओर से हरसंभव सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया.

Thank you Prime Minister @narendramodi ji https://t.co/qUpNpq7Fpv

समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, माकपा नेता सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी. राजा, द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टिालिन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मंच पर मौजूद रहे. इस मौके पर सोरेन का परिवार भी समारोह में पहुंचा. हेमंत के पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद रहे. उनकी पत्नी समेत परिवार के बाकी सदस्य भी समारोह में उपस्थित थे.

Ranchi: Hemant Soren takes oath as the Chief Minister of Jharkhand; oath administered by Governor Droupadi Murmu. #Jharkhand pic.twitter.com/DuZEWF8pKY

— ANI (@ANI) December 29, 2019