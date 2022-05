IAS Pooja Singhal: भ्रष्‍टाचार के संगीन आरोपों से घिरीं झारखंड की आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल आज ईडी के दफ्तर पहुंची हैं. वो पूछताछ में आज ईडी को चौंकाने वाली जानकारी दे सकती हैं. बता दें कि ईडी ने पिछले दिनों पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसके बाद पूजा सिंघल चर्चा में आ गई हैं. मंगलवार को पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार से कड़ी पूछताछ की जाएगी. खूंटी के बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने जांच की शुरुआत की थी, जिसमें राज्‍य की वरिष्‍ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भी ईडी की कार्रवाई की चपेट में आ चुकी है. उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया है और 11 मई तक ईडी की रिमांड पर है.Also Read - IAS Pooja Singhal के CA को ईडी ने किया अरेस्‍ट, 19 करोड़ से अधिक कैश जब्‍त हुआ था

आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा उनसे जुड़े परिसरों पर छापे और तलाशी के संबंध में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय, रांची जोन पहुंचे. बता दें कि पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के आवास से बड़ी मात्रा में नकद बरामद किया गया था.

आज पूजा सिंघल को यह जवाब देना होगा कि उनके उपायुक्त के कार्यकाल में उनके व उनके पति के खाते में 1.43 करोड़ रुपये नकदी कहां से आए थे. पूजा सिंघल ने अपने निजी खाते से 16.57 लाख रुपये चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के खाते में ट्रांसफर किया है.

Ranchi, Jharkhand | IAS Pooja Singhal and her husband Abhishek Jha arrive at ED office, Ranchi zone for questioning in connection with raids & searches at premises linked to her & cash recovered from CA Suman Kumar's residence pic.twitter.com/OVLmR7ipmi

