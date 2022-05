IAS Pooja Singhal, ED नई दिल्ली/रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज शनिवार को आईएएस अफसर पूजा सिंहल (IAS Pooja Singhal) के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार (CA Suman Kumar) को गिरफ्तार किया है. ईडी ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष (MGNREGA Fund) की हेराफेरी से संबंधित मामले में आईएएस अफसर पूजा सिंहल जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के बाद धन शोधन (निवारण) अधिनियम (PMLA) के तहत यह अरेस्‍ट की है.Also Read - कौन हैं चर्चा में आईं ये आईएएस पूजा सिंघल, घर-परिवार-नौकरी, विवादों से रहा है गहरा नाता....जानिए

ईडी अब आईएएस पूजा सिंहल के सीए को कोर्ट से रिमांड लेकर बरामद हुई 19 करोड़ से अधिक की नकदी के मामले में सवालों पूछेगी. बता दें कि ईडी ने मामले में राज्य की खनन सचिव और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और भारी नकदी की बरामदगी हुई थी. Also Read - IAS पूजा सिंघल के ठिकानों समेत कई जगह ED की रेड, नोटों के बंडलों का लग गया ढेर

ED has arrested Suman Kumar, CA of Pooja Singhal, Secretary, Mines & Geology, Jharkhand Govt, in a money laundering case today, after Rs 19.31 crores of cash was recovered from locations linked to Singhal. ED has also seized incriminating documents from Kumar: Officials

