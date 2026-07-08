'पहचान सिर्फ माइंस से नहीं, माइंड्स से हो', दिल्ली में बोले CM हेमंत सोरेन; झारखंड के 'विजन 2050' पर दिग्गजों का मंथन

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने देश को हमेशा समृद्ध खनिज संपदा दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य को रिसर्च, इनोवेशन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी (ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था) के रूप में स्थापित किया जाए.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 8, 2026, 7:02 PM IST
Hemant Soren
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.

Jharkhand News Today: झारखंड की पहचान अब केवल माइंस (खनन) से नहीं, बल्कि माइंड्स (बौद्धिक क्षमता) से होनी चाहिए. देश का विकास तब तक मुकम्मळ नहीं हो सकता, जब तक झारखंड औद्योगिक और तकनीकी रूप से आगे न बढ़े. ये मजबूत और दूरदर्शी विचार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ के भव्य उद्घाटन के दौरान शेयर किये. झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (IT), उद्योग और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल गवर्नेंस जैसे भविष्य के विषयों पर देश-विदेश के दिग्गजों ने विस्तार से मंथन किया.

जब देश के दिल में गूंजा झारखंड का ‘विज़न 2050’

इस खास सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम (IBM) जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों ने शिरकत की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने ‘झारखंड विजन 2050’ को लेकर कई बेहतरीन सुझाव साझा किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने देश को हमेशा समृद्ध खनिज संपदा दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य को रिसर्च, इनोवेशन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी (ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था) के रूप में स्थापित किया जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम ही झारखंड और पूरे देश के विकास का नया रास्ता खोलेगा.

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माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM ने दिखाईं संभावनाएं

कार्यक्रम के दौरान IT और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद हुआ. इस दौरान आईबीएम के तल्लीन कुमार, माइक्रोसॉफ्ट के संदीप अरोड़ा और गूगल के राजेश रंजन ने विशेष प्रेजेंटेशन के जरिए झारखंड में आईटी निवेश की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया. इसके साथ ही, झारखंड सरकार ने अपनी दूरगामी सोच को दिखाते हुए कई महत्वपूर्ण नीतियों के कॉन्सेप्ट पेपर स्टेकहोल्डर्स के सामने रखे..

  • झारखंड एआई (AI) पॉलिसी
  • झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी
  • झारखंड टूरिज्म और टेक्सटाइल पॉलिसी
  • जियाडा (JIADA) रेगुलेशंस तथा पीपीपी (PPP) पॉलिसी

इन नीतियों पर उद्योग जगत से सीधे सुझाव मांगे गए हैं, ताकि इन्हें और अधिक निवेशक-अनुकूल और प्रभावी बनाया जा सके, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों.

कैबिनेट मंत्रियों और आला अफसरों ने संभाली कमान

इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री के साथ झारखंड कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे, जिनमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डेय, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उद्योग मंत् संजय कुमार यादव और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल थे. प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के विकास में आधुनिक तकनीक की जरूरत पर जोर दिया. कार्यक्रम की शुरुआत आईटी सचिव पूजा सिंघल के स्वागत भाषण से हुई और धन्यवाद ज्ञापन आईटी निदेशक माधवी मिश्रा ने किया. इस दौरान विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, उद्योग सचिव अरवा राजकमल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के चेहरे मौजूद रहे.

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