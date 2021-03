IED Blast, Jharkhand, West Singhbhum, News: झारखंड में आज गुरुवार को सुबह 8:45 बजे एक प्रेशर आईईडी ब्‍लास्‍ट (pressure IED blast) हुआ है, जिसमें झारखंड राज्‍य पुलिस की राज्य पुलिस के झारखंड जगुआर के जवान शहीद हो गए और तीन जवान घायल हो गए. इसमें एक सीआरपीएफ का जवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. Also Read - Chhattisgarh: महिला नक्सली की आत्महत्या को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में मचाया हंगामा

सीआरपीएफ (CRPF) ने एक बयान में कहा, आज सुबह लगभग 8:45 बजे झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के होयाहातु गांव के वन क्षेत्र में एक प्रेशर आईईडी ब्लास्ट हुआ. इसमें राज्य पुलिस के झारखंड जगुआर के 2 जवानों की जान चली गई, जबकि 2 को गंभीर चोटें आईं और 197 बटालियन सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है.

Today at about 8:45 am, a pressure IED blast took place in the forest area of Hoyahatu village in West Singhbhum, Jharkhand. 2 jawans of Jharkhand Jaguar of State Police reportedly lost their lives while 2 received critical injuries. One jawan of 197 Battalion CRPF injured: CRPF

