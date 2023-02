Jharkhand News: आईपीएस अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त

Jharkhand DGP: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अजय कुमार सिंह को झारखंड (Jharkhand) का नया डीजीपी (Director General of Police) नियुक्त किया गया है. एक सरकारी अधिसूचना में मंगलवार को जानकारी दी गई कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है.

भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी को 11 फरवरी को डीजीपी के रूप में नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद नए राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है. अजय कुमार सिंह एडीजी रैंक में सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

डीजीपी की नियुक्ति से पूर्व आईपीएस अजय कुमार सिंह पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एमडी और एसीबी के डीजी के पद पर जिम्मेदारी निभा रहे थे.