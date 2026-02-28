  • Hindi
  • Jharkhand
  • Jharkhand 19 Nagar Panchayat Election Results Live Updates Full Winner List Latehar Koderma Domchanch Jamtara Chunav Parinaam In Hindi
live

Jharkhand Nagar Panchayat Election Results LIVE Updates: झारखंड की 19 नगर पंचायतों में कौन बना विजेता, देखिए फुल विनर लिस्ट

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड में नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में इस बार मिला-जुला जनादेश सामने आ रहा है. कई नगर पंचायतों में स्वतंत्र प्रत्याशियों ने बाजी मारकर भाजपा, कांग्रेस और झामुमो को कड़ी टक्कर दी है.

Published date india.com Published: February 28, 2026 8:16 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
((प्रतीकात्मक AI इमेज)
((प्रतीकात्मक AI इमेज)

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates: झारखंड में कुल 9 नगर पंचायतें हैं. ये हैं- बंशीधर नगर (गढ़वा), मांझिआंव (गढ़वा), हुसैनाबाद (पलामू), हरिहरगंज (पलामू), छतरपुर (पलामू), लातेहार, कोडरमा, डोमचांच (कोडरमा), बड़की सरैया (गिरिडीह), धनवार (गिरिडीह), महागामा, राजमहल (साहिबगंज), बरहरवा (साहिबगंज), बासुकीनाथ (दुमका), जामताड़ा, बुंडू (रांची), खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम).

राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था. शुक्रवार सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना के बाद 27 शहरी निकायों में मेयर-अध्यक्ष के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं.

23 फरवरी को हुए मतदान में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. ये चुनाव किसी राजनीतिक दल के चिन्ह पर नहीं लड़ा गया लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त है. चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं इसलिए अंतिम परिणाम आने में समय लग सकता है.

झारखंड निकाय चुनाव परिणाम के पल-पल LIVE अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

Live Updates

  • Feb 28, 2026 8:48 AM IST

    Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates: चाकुलिया नगर पंचायत में झामुमो समर्थित सोमवारी सोरेन ने 727 मतों के अंतर से जीत दर्ज की.

  • Feb 28, 2026 8:20 AM IST

    Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates: जामताड़ा नगर पंचायत में निर्दलीय आशा गुप्ता ने 6,880 मत प्राप्त कर भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हराया.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Jharkhand की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.