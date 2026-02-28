By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jharkhand Nagar Panchayat Election Results LIVE Updates: झारखंड की 19 नगर पंचायतों में कौन बना विजेता, देखिए फुल विनर लिस्ट
Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड में नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में इस बार मिला-जुला जनादेश सामने आ रहा है. कई नगर पंचायतों में स्वतंत्र प्रत्याशियों ने बाजी मारकर भाजपा, कांग्रेस और झामुमो को कड़ी टक्कर दी है.
Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates: झारखंड में कुल 9 नगर पंचायतें हैं. ये हैं- बंशीधर नगर (गढ़वा), मांझिआंव (गढ़वा), हुसैनाबाद (पलामू), हरिहरगंज (पलामू), छतरपुर (पलामू), लातेहार, कोडरमा, डोमचांच (कोडरमा), बड़की सरैया (गिरिडीह), धनवार (गिरिडीह), महागामा, राजमहल (साहिबगंज), बरहरवा (साहिबगंज), बासुकीनाथ (दुमका), जामताड़ा, बुंडू (रांची), खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम).
राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था. शुक्रवार सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना के बाद 27 शहरी निकायों में मेयर-अध्यक्ष के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं.
23 फरवरी को हुए मतदान में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. ये चुनाव किसी राजनीतिक दल के चिन्ह पर नहीं लड़ा गया लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त है. चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं इसलिए अंतिम परिणाम आने में समय लग सकता है.
झारखंड निकाय चुनाव परिणाम के पल-पल LIVE अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.