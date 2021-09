Jharkhand Assembly, Jharkhand Vidhan Sabha, Namaz, BJP, Hanuman Temple, Temple: झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग में नमाज के लिए एक रूम आवंटित किए जाने को लेकर सत्‍ता में बैठी सरकार और मुख्‍य विपक्षी दल बीजेपी के ठन गई है. यहां तक की बीजेपी के नेता ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्‍हें विधानसभा परिसर में एक मंदिर भी बनाना चाहिए. बीजेपी नेता ने कहा, मैं यहां तक ​​मांग करता हूं कि वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की जाए. अगर स्पीकर ने मंजूरी दी तो हम अपने खर्च पर मंदिर का निर्माण कर सकते हैं.Also Read - Video: डी पुरंदेश्वरी बोलीं- अगर भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा

दरसअल, झारखंड विधानसभा सभा सचिवालय के 2 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि नई झारखंड के विधानसभा भवन के कमरा नंबर TW 348 को नमाज पढ़ने के लिए आवंटित किया गया है.

I’m not against Namaz room but then they should also build a temple at Jharkhand Vidhan Sabha premises. I even demand that Hanuman Temple should be set up there. If Speaker approves we can build the temple at our own cost: Former speaker & BJP leader CP Singh pic.twitter.com/5YBEDWgGBM

— ANI (@ANI) September 4, 2021