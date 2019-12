रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुरुवार को कुल 17 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया. इस दौरान करीब 62.03% प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. राज्य निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सिल्ली में सबसे अधिक 76:98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 49:1 प्रतिशत मतदान रांची में हुआ.

Voter turnout in the third phase of #JharkhandAssemblyPolls till 5 PM is 62.03%

इसके अलावा कोडरमा में 58:20 प्रतिशत, बरकट्ठा में 61:18, बरही में 63:40, बड़कागांव में 64:53 प्रतिशत, रामगढ़में 70:05, हजारीबाग में 57:18, सिमरिया में 62, राजधनवार में 59:86, गोमिया में 67:18, बेरमो में 61:13, ईचागढ़ में 73:11 प्रतिशत, खिजरी में 63:09, हटिया में 53:63, कांके में 62:83 प्रतिशत तथा मांडू विधानसभा में 62:41 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इनमें से 12 सीटों पर अपराह्न् तीन बजे तक ही मतदान हुआ, जबकि शेष क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक मतदाताओं ने मतदान किया. अधिकारी ने बताया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है.

#JharkhandAssemblyElections: People queue up to cast their votes at a polling station in Bokaro during the third phase of voting for assembly elections. pic.twitter.com/5u9mMgl0cI

