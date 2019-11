चंदवा: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को अनुच्छेद 370 समेत राष्ट्रीय महत्व के तमाम मुद्दों पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370, तीन तलाक और नक्सलवाद जैसी समस्याओं से देश को मुक्ति दिलाने में सफलता पायी है अथवा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ी है.

JP Nadda, BJP Working Pres in Latehar: 106 Indian laws were not applicable in J&K.Only 3 families were ruling J&K as there was no Prevention of Corruption Act in J&K. There was no auditing system in place. Now,leaders who have looted J&K for 40 yrs will be sent to jail.#Jharkhand pic.twitter.com/Mb7fPfLC6T

— ANI (@ANI) November 22, 2019