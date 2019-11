रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में आज 13 सीटों पर अपराह्न तीन बजे मतदान खत्म होने तक कुल 62.87 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्थानों पर हिंसा की मामूली वारदात देखने को मिलीं हालांकि कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा. प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों के लिये पांच चरणों में मतदान होना है.

#JharkhandAssemblyPolls: Total voter turnout for the first phase of elections is 62.87% https://t.co/o74mnAHBxY

— ANI (@ANI) November 30, 2019