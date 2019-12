रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 सीटों में से 18 पर मतदान शनिवार दोपहर तीन बजे सम्पन्न हो गया. प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार इन 18 सीटों पर 59.27 प्रतिशत मतदान हुआ. जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम सीट पर शाम पांच बजे तक मतदान होगा. बता दें कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच चरणों में 20 दिसम्बर तक मतदान होना है. पहले चरण में 13 सीटों पर 30 नवम्बर को मतदान हुआ था.

इस चरण में जमशेदपुर पूर्वी सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं इस दौरान सिसई में सुरक्षा बलों और ग्रामीणों की झड़प में बल की ओर से की गई गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गए. इससे मतदान केन्द्र संख्या 36 पर मतदान बाधित हुआ और यहां पुनर्मतदान कराये जाने की संभावना भी है. संबद्ध विधानसभा क्षेत्र के जिला निर्वाचन पदाधिकारी की घटना के संबन्ध में जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है.

Jharkhand CM Raghubar Das after casting his vote in the 2nd phase of Assembly polls: I appeal to the people of the state to participate in this festival of democracy. I believe we have been successful in establishing a better govt in last 5 years for which we will be rewarded. pic.twitter.com/uOGyTqi9kA

— ANI (@ANI) December 7, 2019