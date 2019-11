नई दिल्ली: झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी. इस सूची में भाजपा ने तीन और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं.

BJP announces fourth list of three candidates for #JharkhandElection2019 pic.twitter.com/aRSGzadV6e

— ANI (@ANI) November 16, 2019