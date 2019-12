रांचीः झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सोमवार सुबह मतदान आरंभ हो गया. निर्वाचन आयोग (ईसी) के अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे आरंभ हुआ. उन्होंने बताया कि जमुआ, बगोदर, गिरिडीह, डुमरी और टुंडी में मतदान अपराह्न तीन तक बजे चलेगा जबकि अन्य सीटों पर मतदान शाम पांच तक चलेगा.

इस चरण में राज्य के चार जिलों की देवघर (एससी), जमुआ (एससी), चंदनकियारी (एससी), मधुपुर, बगोदर, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, बोकारो, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा के लिए मतदान हो रहा है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने रविवार को बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को तैनात किया है.

इस चरण में 15 सीटों के लिए मतदान हो रहा है जिसमें राज्य के दो प्रमुख मंत्रियों सहित कुल 221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा. मधुपुर सीट पर राज्य के श्रम मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार राज पालीवार का मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हुसैन अंसारी से है. वहीं, चंदनकियारी सीट पर मुख्य मुकाबला राजस्व मंत्री अमर कुमार बावरी और आजसू के उम्मीदवार उमाकांत रजक के बीच होने की संभावना है.

