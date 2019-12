रांची: झारखंड में दूसरे चरण के लिए शानिवार को सुबह से मतदान शुरू हो गया है. राज्य की 20 सीटों पर कुल 260 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास की जमशेदपुर पूर्वी सीट भी शामिल है, जहां उनके खिलाफ पार्टी के ही बागी नेता सरयू राय के लड़ने से मामला दिलचस्प हो गया है.

Jharkhand: People queue up to cast their votes at a polling station in Khunti during the second phase of voting for assembly elections. #JharkhandElection2019 pic.twitter.com/hKXiCLgxeI — ANI (@ANI) December 7, 2019

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार चौबे ने कहा कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 48,25,038 वोटर हैं, जिसमें 23,93,437 महिला और 90 थर्ड जेंडर हैं. मतदान के लिए कुल 6,066 बूथ बनाए गए हैं. इसमें 1,016 बूथ शहरी और बाकी केंद्र ग्रामीण इलाके में हैं. उन्होंने बताया कि 1,662 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि 40,000 जवानों को दूसरे चरण के मतदान की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है. नक्सली इलाके में स्थित मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी.

Jharkhand: People cast their votes at a polling station in Chaibasa as the state undergoes second phase of assembly elections today. #JharkhandElection2019 pic.twitter.com/SE7MUSNkGM — ANI (@ANI) December 7, 2019

पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर में जहां सुबह सात से पांच बजे तक मतदान होगा, वहीं अन्य 18 सीटों की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां दिन में तीन बजे तक ही मतदान होगा. दूसरे चरण में 16 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और एक सीट अनुसूचित जाति(एससी) के लिए आरक्षित है. चुनाव लड़ रहे कुल 260 उम्मीदवारों में 20 महिलाएं हैं. जमशेदपुर की दोनों सीटों पर 20-20 प्रत्याशी हैं. सबसे कम सरायकेला विधानसभा सीट पर सात उम्मीदवार हैं.

Jharkhand: Voting for 2nd phase of assembly elections to be held in the state today. Visuals from a polling centre in Chaibasa. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/wLMtHoeBkY — ANI (@ANI) December 7, 2019



जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव लड़ रहे हैं. खास बात है कि भाजपा से टिकट कट जाने पर वरिष्ठ नेता सरयू राय इस सीट से उन्हें चुनौती दे रहे हैं. इसके अलावा और भी कई वीआईपी सीटें दूसरे चरण में शामिल हैं. विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, मंत्री नीलकंठ मुंडा, रामचंद्र और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा की सीट पर भी शनिवार को मतदान होगा.