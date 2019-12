रांची: झारखंड में तीसरे चरण के लिए बृहस्पतिवार को सुबह से मतदान शुरू हो गए हैं. इस विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग ने इन सीटों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लगभग चालीस हजार चुनाव कर्मियों को तैनात किया गया है. सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

A woman after casting her vote at a polling booth in St. Anne’s School in Ranchi. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/BPWnclIGVF

