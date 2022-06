Jharkhand By Election Results 2022 Live Updates: मांडर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव (Mandar By-Election Result) की काउंटिंग आज सुबह आठ बजे से जारी है. आज शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे, कौन हारा-कौन जीता ये आज ही तय हो जाएगा. इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में 14 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है. मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, AIMIM समर्थित देवकुमार धान समेत 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.Also Read - By Elections Results 2022 LIVE Updates: दिल्ली-यूपी-पंजाब में चल रही है कड़ी टक्कर, त्रिपुरा में आगे निकली भाजपा, जानिए काउंटिंग से जुड़ी पल-पल की खबर..

Jharkhand -Mandar Assembly constituency by-poll counting | Congress leading, BJP trailing on the second spot, after the first round of counting, as per ECI.

— ANI (@ANI) June 26, 2022