Jharkhand: ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प का Video, पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल

बोकारो: झारखंड के बोकारो जिले में सोमवार को प्रदर्शनकारी ग्रामीणों (protestors) और पुलिस के बीच झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना यहां से करीब 140 किमी दूर वेदांता समूह की कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड के मुख्य द्वार के बाहर हुई.

पुलिस ने कहा कि सुबह से अपनी नौ सूत्री मांगों के समर्थन में कंपनी के गेट के बाहर धरना दे रहे ग्रामीणों ने कथित तौर पर कंपनी परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया. सियालजोरी सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार आनंद ने कहा कि जब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, तो ग्रामीणों ने उनपर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पुलिस ने कहा कि जब पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया तो कई ग्रामीणों को चोटें भी आईं. उन्होंने बताया कि घायलों को कंपनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी की हालत स्थिर है. आनंद ने कहा कि इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.

#WATCH | Suraj Kumar, Magistrate on duty, says, “…We were sitting peacefully… Women were also doing their work… Suddenly, a woman threw a stone at a woman guard… Stones were thrown from both sides, and it escalated so much that it became difficult to control… We will… pic.twitter.com/Mju7WCsaDS

