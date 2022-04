Deoghar Ropeway Accident: झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है. हादसे में चार लोगों की जान चली गई और करीब 45 लोगों को बचाया गया. बचाव अभियान में दिन-रात लगने वाले स्थानीय निवासी पन्नालाल पंजीयारा को झारखंड सरकार ने सम्मानित किया है. राज्य सरकार की ओर से पन्नालाल (Pannalal) को 1 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया.Also Read - देवघर में रोपवे हादसे के समय का वीडियो आया सामने- कैमरे में कैद हुए डरावने पल

Jharkhand CM Hemant Soren interacted with Pannalal who played a commendable role in saving the lives of people during Deoghar ropeway incident via video conferencing. On the instructions of CM a cheque of Rs 1 lakh handed over to Pannalal for his role:Deoghar DC M Bhajantri pic.twitter.com/80GT187gyM

