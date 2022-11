Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला. हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हमने गुनाह किया है तो सीधा गिरफ्तार करो. उन्होंने कहा कि इन्होंने ED, भाजपा के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई है.क्या झारखंडियों से डर लगता है? अभी हमने कुछ किया भी नहीं जब झारखंडी अपनी चीज़ों पर आ गए तो वह दिन दूर नहीं कि आपको सिर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे ईडी ने आज तलब किया है जबकि आज छत्तीसगढ़ में मेरा पहले से ही एक कार्यक्रम है. अगर मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, तो आओ और मुझे गिरफ्तार करो. क्यों हो रही है पूछताछ.Also Read - ED के समन पर बोले हेमंत सोरेन, साजिश करने वालों को जनता देगी जवाब; ये परेशान करने की कोशिश

सोरेन ने कहा कि वतर्मान की गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के बाद से शुरू हुआ था. कई बार हमारे विरोधियों ने अपनी चाल को अंजाम देने का काम किया और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा से यहां के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को बर्बाद करने का काम किया है. यह लोग कभी नहीं चाहते कि यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े कभी आगे बढ़े. इन लोगों को आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों से चिढ़ लगती है.

#WATCH | I’ve been summoned by ED today when I already have a program in Chhattisgarh today. If I’ve committed a crime that big, come & arrest me. Why the questioning?… Security near ED office has increased. Why, are you scared of Jharkhandis?, says Jharkhand CM Hemant Soren pic.twitter.com/41cR92FCHM

— ANI (@ANI) November 3, 2022