Jharkhand Political Crisis: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) ने केंद्र और बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं आदिवासी का बेटा हूं. इनकी (बीजेपी) चाल से हमारा न कभी रास्ता रुका है, न हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं. हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर-भय को निकाल दिया है. हम आदिवासियों के डीएनए में डर और भय के लिए कोई जगह ही नहीं है. हेमंत सोरेन ने कहा कि वे आदिवासी समाज से आते हैं. उन्हें किसी चीज का डर नहीं है.Also Read - विधायकी जाने के बाद हेमंत सोरेन का केंद्र पर हमला, कहा-राज्य का बकाया पैसा मांगा तो एजेंसियों को पीछे लगा दिया

सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल से कहा है कि चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सोरेन को विधायक पद के लिए ‘अयोग्य’ करार देना चाहिए. राज भवन ने हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है. तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि बैस शनिवार को निर्वाचन आयोग को सोरेन को अयोग्य ठहराने का आदेश भेज सकते हैं. Also Read - झारखंड के CM हेमंत सोरेन की विधायकी छिनी, कुर्सी भी छोड़नी होगी, जानें क्यों हुआ ऐसा

Jharkhand CM Hemant Soren tweeted, "This is a tribal son. Never have our ways ever been stopped by their tactics nor have we ever been afraid. Our ancestors have long removed the feeling of fear from us. There's no place of fear in the DNA of us Adivasis." https://t.co/VFEL1YVvBu pic.twitter.com/nPMHoAuFzp

— ANI (@ANI) August 27, 2022