Jharkhand: कोर्ट ने कांग्रेस MLA ममता देवी को सुनाई 5 साल की जेल, विधायकी होगी खत्म

Jharkhand, Hazaribagh: झारखंड की एक कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की कैद सुनाई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक ममता देवी समेत को साल 2016 में हुए एक बहुचर्चित गोलीकांड में यह सजा सुनाई. कोर्ट ने विधायक समेत 13 लोगों को अलग विभिन्न सजाएं सुनाई है. कांग्रेस नेता ममता देवी की विधायकी भी ख़त्म होगी क्योंकि दो साल से अधिक की सजा पर यह प्रावधान लागू होता है.

2016 के फायरिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर वकील आत्माराम चौधरी ने बताया कि कांग्रेस विधायक ममता देवी को आईपीसी की धारा 148, 332, 333, 307 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है.