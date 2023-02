झारखंड कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे समेत 4 नेताओं पर एक्शन, पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित

Jharkhand News: झारखंड में कांग्रेस ने अपने चार नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है. मिली जानकारी जानकारी के अनुसार, झारखंड कांग्रेस ने राज्य महासचिव आलोक दुबे और डॉ. राजेश गुप्ता समेत 4 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है. अनुशासन समिति ने राज्य नेतृत्व के खिलाफ गतिविधियों के लिए आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता और साधु शरण गोप को निलंबित करने की सिफारिश की थी.

अनुशासन समिति के सदस्य शमशेर आलम ने जी मीडिया को बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने और पार्टी विरोधी कार्यो में लिप्त रहने के चलते ये कार्रवाई की गई है. इन नेताओं के खिलाफ पिछले दिनों में अनुशासन समिति ने दो बार नोटिस जारी किया था. इसके बावजूद पार्टी विरोधी गतिविधियां होती रही. ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने अनुशासन समिति के अनुशंसा पर इनके खिलाफ कार्रवाई की अपनी मुहर लगा दी है.